Inter, Zhang: "La nostra ambizione non si ferma qui, lotteremo per la seconda stella"

© Getty Images

"La vittoria è sempre la nostra priorità. Per i nostri tifosi e per entrare per sempre nella storia di questo Club, lotteremo per la Seconda Stella. La nostra ambizione non si ferma qui, la strada da percorrere insieme è ancora tutta davanti a noi. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro Club". Parole del presidente dell'Inter Steven Zhang in collegamento da Nanchino al termine dell'Assemblea degli Azionisti, che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, alla presenza del CEO Corporate Alessandro Antonello e dell'ad Beppe Marotta. "Oggi è il quinto anniversario della mia presidenza, sono molto onorato di avere la possibilità di essere alla guida di una squadra così importante e amata nel mondo. Vi ringrazio per il supporto che continuo a ricevere da tutti", ha proseguito Zhang. "Da parte mia vi posso assicurare che in questi 5 anni e nei quasi otto da quando abbiamo acquisito il club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così finché sarò il presidente dell'Inter".