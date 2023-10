Inter, Qatar Airways nuovo sponsor nerazzurro: debutto con il Frosinone

© Getty Images

Il debutto di Qatar Airways come nuovo sponsor dell’Inter sarà il prossimo 12 novembre, quando a San Siro i nerazzurri affronteranno il Frosinone nel posticipo della domenica. Ci sarà allo stadio Meazza una scenografia dedicata all'evento. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’intesa avrà un valore di oltre 1 milione di euro per il resto della stagione. L’accordo, al momento, non riguarda lo sponsor di maglia, uno spazio che sarà “scoperto” nella prossima stagione.