Inter, Zanetti: "Maldini persona vera, difende la maglia come faccio io"

INTER

Il vicepresidente nerazzurro: "La vita fuori dal campo è differente ma mi piace perché faccio tutto con passione"

Ottavo anno da vicepresidente nerazzurro per Javier Zanetti che ripercorre la carriera da calciatore prima e dirigente poi a Inter TV: "Ricordo il mio primo giorno, presentazione con Sebastian Rambert che ai tempi era più famoso di me. E poi Facchetti, mi ha insegnato tanto e mi manca tanto". Il primo trofeo con l'Inter è la Coppa Uefa 1998 contro la Lazio con un (gran) gol segnato: "Quel gruppo poteva vincere di più, poi abbiamo capito perché non accadde. Ma sul campo lasciavamo tutto, Simoni era il nostro condottiero". © ipp

Si passa ai derby ("Partite molto sentite, San Siro pieno è un'emozione unica") e arrivano grandi complimenti per Paolo Maldini, rivale in campo prima e da dirigente adesso: "L'ho sempre ammirato, persona reale e molto rispettosa. Lui difendeva la maglia e la storia del club come facevo io, rimane questa grande amicizia".

Prima del ciclo vincente, ci sono stati anni difficili: "Quando parlo con i ragazzi di oggi, che magari si abbattono dopo una sconfitta, gli dico sempre che l'Inter è resiliente. Anche a Moratti dicevo che il nostro momento sarebbe arrivato e il tempo mi ha dato ragione". Il ricordo dell'ultima partita a San Siro: "Fu molto emozionante, sarei uscito dallo stadio ad abbracciare tutti i tifosi che ancora oggi mi dimostrano affetto: è la cosa più bella".

Infine, l'ultimo flash della Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus qualche mese fa e la foto con tutti i dirigenti nerazzurri: "In quella foto c'è il lavoro di chiunque faccia sì che la squadra renda al meglio. Mi auguro sarà sempre così, che ci sia unione d'intenti e che l'Inter viva altre serate così. Mi piace anche questa vita, diversa da quella di calciatore, perché faccio tutto con passione, senza interessi personali, sempre legato a questo club".