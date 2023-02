Inter, Zanetti e il sogno Messi: "Sì, ci avevo parlato"

parla zanetti

Il retroscena risale all'estate 2021, quando l'asso argentino lasciò il Barcellona dopo 21 anni. E sul caso Skriniar...

© Getty Images "Se era vera la storia di Messi-Inter? Per il rapporto che abbiamo ci siamo parlati quando c'era questa possibilità". Javier Zanetti racconta un retroscena risalente all'estate 2021, legato al sogno di portare l'asso argentino in nerazzurro. "Io sono rimasto sorpreso quando ha detto addio al Barcellona - ha raccontato il vicepresidente dell'Inter a Dazn - ma realisticamente non possiamo competere con realtà come il Psg o i club di Premier".

Vedi anche inter Serie A: Inter-Milan 1-0, Lautaro regala il derby ai nerazzurri

Zanetti torna poi sull'attualità e sul tema caldo in casa nerazzurra degli ultimi tempi: il rinnovo di Skriniar: "Noi abbiamo proposto il rinnovo nelle nostre possibilità, lui l'ha valutata ha detto di no. Bisogna accettare la sua decisione. Credo che la cosa più importante sia stata la risposta di tutto l'ambiente. Dovremo mettere in condizione il giocatore di rendere al meglio. La cosa importante è il bene della società, lui è stato il primo a capirlo. L'Inter andrà avanti, Skriniar indosserà un'altra maglia da luglio e gli auguriamo il meglio. Perché via la fascia? Ci siamo confrontati tutti e siamo stati d'accordo che fosse la scelta migliore, una scelta che ha capito lui per primo. L'Inter va avanti, guardiamo al futuro. Nel derby il capitano è stato Lautaro, che è il presente e il futuro".

E ancora sul Toro, in forma 'mondiale': "Sinceramente, sono molto contento del suo percorso all'Inter. Ha avuto un rendimento sempre in crescendo, ora è una conferma anche per la Nazionale argentina. Per l'Inter è importante e lo dimostra ogni volta che scende in campo".