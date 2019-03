Inter, Wanda Nara: "Perisic non si è lamentato di me con Icardi. Vorrei Mauro in campo nel derby"

03/03/2019

Wanda Nara a Tiki Taka, parlando di Inter, smentisce presunte frizioni tra Ivan Perisic e Icardi : "Non è vero che Perisic è andato da Mauro a lamentarsi delle mie parole, non ha mai chiesto conto di ciò che ho detto". E difende il marito per la lettera pubblicata su Instagram : " Alla fine è sempre colpa di Icardi , se non parla non va bene, se parla è un problema. Ha scritto una lettera, cos’altro doveva fare?".

"Io da questo studio di Tiki Taka ho sempre parlato in maniera positiva nei confronti dell’Inter, come quando ho parlato di Lautaro Martinez. Non posso neanche dare dei suggerimenti positivi?" ha continuato l'argentina, svelando anche un retroscena su un colloquio con la società: "Ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema farei un passo indietro, ma loro mi hanno risposto che non era un problema".



Su Icardi: "Prima non parlava e non andava bene, poi ha scritto una lettera e non va bene. Senza lui si diceva che la squadra si fosse compattata, ora che ha perso è di nuovo colpa sua?". E ancora: "Non so se Mauro giocherà il derby. Se lo vorrei in campo? Certo che lo vorrei".