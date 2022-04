Inter, vietato mollare: Inzaghi sprona il gruppo e ritrova Handanovic

CORSA SCUDETTO

Il tecnico nerazzurro ha parlato alla squadra: nulla è ancora perduto. Il capitano stringerà i denti e a Udine ci sarà

Dopo la delusione è l'ora del riscatto. La corsa scudetto, a quattro giornate dalla fine, è ancora aperta. Con la clamorosa sconfitta di Bologna l'Inter ha mandato... al Diavolo il titolo, con il Milan a + 2 in classifica e padrone del proprio destino. Ma in casa nerazzurra l'imperativo è "non si molla": lo ha detto Simone Inzaghi alla squadra subito mercoledì sera dopo il ko, lo ha ribadito giovedì mattina ad Appiano alla ripresa degli allenamenti. Tutto è ancora possibile: vincerle tutte e sperare che la rivale commetta un passo falso. Domenica primo round: il Milan ospita la Fiorentina a San Siro alle 15, tre ore dopo l'Inter scende in campo a Udine. Getty Images

Per la trasferta alla Dacia Arena contro i friulani, reduci dalla scoppiettante vittoria di Firenze nel recupero, l'Inter dovrà fare a meno di Bastoni, alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Al suo posto più D'Ambrosio che Dimarco, quest'ultimo partito titolare al Dall'Ara.

Buone notizie sul fronte Handanovic: come riferisce il Corriere dello Sport, la contrattura alla zona lombare che lo ha costretto alla panchina gli dava ancora qualche problema ma il capitano nerazzurro è pronto a stringere i denti e a riprendere posto tra i pali. Dopo aver 'consolato' ieri il collega Radu, distrutto per la 'papera' che è costata la sconfitta a Bologna. Assente Calhanoglu per squalifica, per sostituirlo si candidano il recuperato Vidal - la caviglia destra non gli dà più fastidio - e Gagliardini. Non verrà rischiato Gosens, reduce da un affaticamento muscolare: l'esterno tedesco rientrerà per la sfida di venerdì 6 maggio a San Siro contro l'Empoli.