Inter, Vidal scalpita per rientrare: allenamento anche nel giorno di riposo

Flamengo, Marsiglia, Galatasaray: sono tante le squadre accostate ad Arturo Vidal, più che normale vista una prima stagione all'Inter fin qui non all'altezza delle aspettative. Ma il centrocampista cileno non pensa al futuro, anzi è concentrato più che mai sul presente, sul recupero dall'operazione al ginocchio sinistro e alla possibilità di ritrovare quella maglia da titolare che nelle ultime settimane si è preso Eriksen.

