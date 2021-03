Inter, Conte perde Vidal: intervento al ginocchio, torna dopo la sosta

L'Inter dovrà fare a meno di Arturo Vidal per qualche settimana. Il centrocampista cileno, voluto fortemente da Antonio Conte, secondo quanto comunicato dalla società nerazzurra sarà operato sabato ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro. Sicuro assente nella sfida contro il Torino, Vidal potrebbe tornare a disposizione di Conte dopo la sosta per le nazionali in vista del rush finale per lo scudetto.