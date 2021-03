Inter, Vidal sogna in rossonero: "Spero di indossare la maglia del Flamengo"

MERCATO

Il centrocampista cileno lo ha confessato all’amico Isla: "Indossi la maglia più importante del Sud America"

Il presente di Arturo Vidal è fatto di tanto lavoro per recuperare dopo l'operazione al ginocchio, ma il futuro potrebbe essere a tinte rossonere. Dopo una stagione condizionata da tanti acciacchi, ma anche da un atteggiamento a volte sbagliato che gli ha fatto perdere il posto di titolare, il centrocampista cileno in estate potrebbe dire addio all’Inter, con cui ha ancora un anno di contratto (più opzione per un altro anno), per indossare la maglia dei suoi sogni: quella del Flamengo.

L’amore di Re Artù per il club brasiliano non è certo un mistero, ma stavolta quella di Vidal è stata una vera e propria dichiarazione d’amore, fatta su ESPN Brasil a margine di un dialogo con il compagno di Nazionale e amico Mauricio Isla. “Sono felice che indossi la maglia più importante del Sud America. Un giorno spero di avere la possibilità che stai avendo tu" ha confessato candidamente il centrocampista cileno, che ha condiviso lo spogliatoio con Isla anche alla Juve e spera di tornare a farlo a Rio de Janeiro.

"Sì, ha voglia di giocare al Flamengo da due anni, dice sempre che gli piace il Flamengo. Gli piacciono i tifosi, gli piace il Brasile" ha dichiarato poi durante la conversazione Isla, rimarcando ancora una volta il desiderio di Vidal di vestirsi di rossonero. A questo punto il vero ostacolo sembra essere l’ingaggio: il prossimo anno in nerazzurro Vidal guadagnerà 6,5 milioni, una cifra che di certo il club verdeoro non potrebbe permettersi. Questo spiega che per il trasferimento ci sarebbero molte difficoltà, senza dimenticare che se il cileno dovesse partire a giugno, l’Inter perderebbe i benefici fiscali legati al decreto crescita.

