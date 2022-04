Inter: Vidal ko e a rischio per la Roma, tutto ok per Bastoni

QUI INTER

Il cileno ha rimediato una distorsione alla caviglia che potrebbe costringerlo al forfait nel match coi giallorossi, ci sarà invece il difensore azzurro

Smaltita la sbornia per il trionfo nel derby di Coppa Italia e per la finale conquistata, per l'Inter di Simone Inzaghi è già ora di rituffarsi sul campionato, dove nel weekend ripartirà la rincorsa al Milan capolista, aspettando l'attesissimo recupero di mercoledì prossimo col Bologna. I nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile per preparare il match di sabato sera contro la Roma, dal quale rischia di restare fuori Arturo Vidal: il cileno ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia nel finale della partita coi rossoneri e ha svolto lavoro differenziato. La sua situazione verrà monitorata di giorno in giorno.

Nessun problema, invece, per Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro era uscito al 79' del derby lasciando il posto a D'Ambrosio, ma nel suo caso si trattava solamente di crampi e ha dunque svolto lo stesso lavoro di tutti gli altri titolari nella stracittadina: contro il grande ex Mourinho sarà regolarmente al suo posto nella difesa a tre al fianco di Skriniar e de Vrij. Si dovrebbe rivedere dal 1' Dumfries, così come Dzeko, in coppia con lo scatenato Lautaro Martinez.