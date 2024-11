L'Inter sorride, il tribunale dà ragione a Zhang: vittoria contro i creditori e nessun pagamento dovuto

China Construction Bank Asia avrebbe quindi provato a rifarsi sugli asset italiani di Zhang, a partire dallo stipendio come presidente dell'Inter. Un compenso che si sarebbe aggirato attorno al milione (914mila euro annui). Stipendio che però Zhang non ha mai ricevuto, come approvato in passato dal CdA nerazzurro che certificava come il presidente avesse rinunciato ai compensi. CBBA, però, non si è persa d'animo e ha provato a chiedere al Tribunale di "dichiarare l’inefficacia" della rinuncia al compenso e della delibera assembleare, chiedendo di "accertare, quantificare e dichiarare l’ammontare del compenso" per Zhang.