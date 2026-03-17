Inter, una buona notizia alla ripresa: Calhanoglu a disposizione per Firenze

Arrivano buone notizie per l'Inter alla ripresa della preparazione dopo due giorni di riposo. Hakan Calhanoglu, costretto a saltare il derby e la gara di sabato scorso con l'Atalanta per un risentimento all'adduttore, è tornato ad allenarsi con il gruppo e dunque sarà a disposizione di Chivu per la trasferta di domenica sera a Firenze contro la squadra viola. Per il tecnico nerazzurro un recupero fondamentale in cabina di regia ma non solo: il turco ti risolve le partite con le sue invenzioni al tiro e accorcia i tempi dell'azione, quando serve fare un passaggio in meno per sorprendere l'avversario.



Da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Lautaro Martinez e di Bastoni. Il capitano nerazzurro, reduce da un risentimento al soleo della gamba sinistra rimediato nell'andata del playoff di Champions contro il Bodo/Glimt, ha svolto lavoro personalizzato: il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire nella seconda parte della settimana ma sul suo rientro serve cautela. Per quanto riguarda il difensore, rimasto in panchina per tutti i 90' contro l'Atalanta dopo aver rimediato una forte contusione alla tibia nella sfida contro il Milan, sente ancora un po' di fastidio: alla ripresa ha svolto una prima parte di lavoro con la squadra per poi proseguire da solo. Mikhitaryan, vittima di un risentimento al bicipite femorale, rientrerà dopo la sosta.