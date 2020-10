Inter, un altro positivo: è il portiere Radu

CALCIO E COVID

Salgono a cinque i positivi all'Inter: dopo Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan anche Radu ha preso il Covid-19. A confermarlo il club nerazzurro con il portiere romeno che ha avuto questa mattina l'esito del tampone effettuato nella giornata di ieri. La squadra di Conte si sottoporrà a nuovi controlli nella giornata di domani, ma la preoccupazione in vista del derby è molto alta.

IL COMUNICATO DELL'INTER

FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli.