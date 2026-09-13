Atalanta, Sarri: "Ko col Cagliari? Un pizzico di sculo..."

"Risultato figlio anche di un pizzico di sculo". Maurizio Sarri sceglie una parola colorita per spiegare la seconda sconfitta consecutiva dell'Atalanta, ma dentro la sua analisi c'è anche il riconoscimento di una squadra, il Cagliari, che a Bergamo ha saputo soffrire, colpire e soprattutto non smettere di crederci. "Avevamo bisogno di fare una partita così", racconta invece Fabio Pisacane. Ed è probabilmente questa la fotografia migliore del 2-1 con cui i sardi espugnano il Gewiss Stadium: non una vittoria casuale, ma la risposta che il tecnico cercava dopo una prestazione che doveva dimostrare di poter essere "fastidiosi" anche contro una corazzata.