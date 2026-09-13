Atalanta, Sarri: "Ko col Cagliari? Un pizzico di sculo..."

13 Set 2026 - 09:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Risultato figlio anche di un pizzico di sculo". Maurizio Sarri sceglie una parola colorita per spiegare la seconda sconfitta consecutiva dell'Atalanta, ma dentro la sua analisi c'è anche il riconoscimento di una squadra, il Cagliari, che a Bergamo ha saputo soffrire, colpire e soprattutto non smettere di crederci. "Avevamo bisogno di fare una partita così", racconta invece Fabio Pisacane. Ed è probabilmente questa la fotografia migliore del 2-1 con cui i sardi espugnano il Gewiss Stadium: non una vittoria casuale, ma la risposta che il tecnico cercava dopo una prestazione che doveva dimostrare di poter essere "fastidiosi" anche contro una corazzata. 

Ultimi video

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

02:02
Milan, sfida a Gattuso

Milan, sfida a Gattuso

02:16
Ti amo campionato

Ti amo campionato

00:36
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LANG 12/9 DICH

Allegri su Lang: "Ha chiesto scusa e si è rimesso sulla buona strada"

01:25
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LE PRESTAZIONI NON BASTANO 12/9 DICH

Allegri: "Se non arrivano i risultati vuol dire che manca qualcosa..."

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

I più visti di Calcio

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:05
Bologna, retroscena Amondarain: ha rinunciato ai soldi per amore dell'Estudiantes
09:44
Europa League: Juventus, allo Stadium arriverà un Nec in forte crisi
09:05
Atalanta, Sarri: "Ko col Cagliari? Un pizzico di sculo..."
23:44
Milan, Gimenez in gol col Porto in campionato
23:43
Cagliari, Pisacane: "Vittoria dedicata a Muzzi. Romano? Un gioiello, non va tenuto coi piedi per terra"