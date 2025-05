Inter, tutto o niente: Inzaghi con i migliori per lo sprint finale

Inutile dire che la gara contro la Lazio è un passo importante. Intanto perché i biancocelesti, impegnati in una complicata rincorsa Champions, non saranno un avversario facile. Poi perché in qualche modo le notizie proveniente da Parma, dove giocherà il Napoli, potranno condizionare l'andamento della sfida di San Siro. E ovviamente, quelle del Meazza potrebbero aggiungere pressione alla squadra di Conte. Intanto, mentre il tecnico salentino fa i conti con le assenze, Inzaghi recuper Frattesi, Pavard e Mkhytarian. Partiranno tutti dalla panchina, ma saranno a disposizione. Poi si lavorerà al rientro di Lautaro. Tutto in una settimana che chiuderà il campionato prima della preparazione per la finale di Champions del 31 maggio. Siamo arrivati agli sgoccioli ed è il momento di tirare le somme: tutto o niente per fare di nuovo la storia dell'Inter.