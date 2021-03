Inter, Tronchetti: "Pirelli non sarà più sponsor di maglia, Suning continuerà a supportare il club" 

PARLA TRONCHETTI PROVERA

"Straordinario il lavoro di Conte, Lukaku uomo gol e uomo assist formidabile"

"Suning? Bisogna restare alle dichiarazioni ufficiali, ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l'Inter. La società ha confermato l'impegno e dovrebbe esserci un cammino normale, ci sono poi delle proposte di terzi interessati a entrare nel capitale. Mi sembra che la volontà è mantenere il supporto all'Inter". Così il presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera sulle vicende societarie dei nerazzurri. Sul legame tra Pirelli e l'Inter: "Manterremo un legame, non saremo più lo sponsor di maglia ma manterremo un rapporto".

Poi un giudizio sulla squadra: "L'Inter si sta dimostrando equilibrata in tutti i reparti e con una voglia di vincere che la rende aggressiva fino all'ultimo minuto, questo è un segnale positivo - ha proseguito Tronchetti Provera a La Politica del Pallone su Gr Parlamento - Lukaku cresce di partita in partita, ha sicurezza nei suoi mezzi e ha aggiunto una sana cattiveria che all'inizio sembrava mancare: è uomo gol e uomo assist formidabile", ha aggiunto. Anche "la trasformazione di Eriksen dimostra che la squadra è stata costruita bene. Vanno fatti i complimenti a Conte per un lavoro straordinario, ma siamo ancora lontani dalla meta perché il calcio è sempre pieno di sorprese"