Inter, trattativa per Ashley Young: c'è il sì del giocatore

TRATTIVA CALDA

L'Inter piomba su Ashley Young. Il capitano del Manchester United potrebbe essere l'esterno che Conte sta cercando per rafforzare la rosa già nel mercato di gennaio: secondo Sky Sport, infatti, si sarebbe aperta una trattativa per portarlo subito a Milano e il calciatore avrebbe già dato il suo benestare, accettando l'offerta di un anno e mezzo di contratto propostagli dal club nerazzurro. Ora bisogna trovare l'accordo con i Red Devils.

Il terzino sinistro, 34 anni, va in scadenza di contratto a giugno e il suo trasferimento rappresenta dunque un'occasione ghiotta per entrambe le squadre: l'Inter avrebbe l'uomo che sta cercando, viste le difficoltà di portare in nerazzurro Marcos Alonso, il Manchester non lo perderebbe a parametro zero. L'accordo tra le parti sembra dunque tutto in discesa, le prossime ore saranno decisive.