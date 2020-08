Inter, tra ripresa e mercato: si parte da Appiano il 7 settembre 

LA NOVITA'

In attesa di capire quando la nuova stagione inizierà ufficialmente e contro chi, l'Inter ha iniziato a pianificare il campionato che verrà. La squadra nerazzurra, che ha terminato da una settimana l'annata, si ritroverà agli ordini di Antonio Conte il 7 settembre, con una novità. Per la prima volta il ritiro precampionato verrà svolto ad Appiano Gentile, all'interno della "Pinetina" rinnovata. Senza i nazionali, ma in attesa di qualche volto nuovo dal mercato.

Dopo il restyling, Appiano adesso è prontissima ad ospitare col massimo delle comodità tutti i giocatori nerazzurri: ognuno avrà la propria stanza, il proprio bagno, la propria comfort zone. Il centro sportivo nerazzurro è all’avanguardia e garantisce anche il massimo rispetto di tutti i protocolli di sicurezza imposti alla squadra durante questa era Covid. I giocatori si riuniranno il 7 settembre per preparare la nuova stagione e i tifosi si aspettano qualche volto nuovo da accogliere.

Su questo fronte la situazione è da definire. Aleksandr Kolarov è in arrivo dalla Roma, con la dirigenza dell'Inter che sta cercando di trovare un accordo per la durata del contratto del difensore serbo, indicato da Conte come pedina perfetta per giocare sia come esterno come terzo centrale a sinistra. I nerazzurri però, dopo essersi assicurati Hakimi, per fare nuove operazioni importanti devono prima vendere e i giocatori in vetrina non mancano: Joao Mario, Perisic e Dalbert. In uscita anche Vecino e Godin, con le giuste offerte, così come Brozovic e Skriniar che potrebbero rientrare in scambi importanti con squadre straniere. Da valutare, invece, la posizione di Nainggolan.

Insomma, l'Inter sta lavorando su più fronti per consegnare ad Antonio Conte una rosa rinforzata ma se passi avanti sul fronte Kolarov e - soprattutto - Vidal sono stati registrati, la difficoltà sta nelle tempistiche delle operazioni da imbestire e dalla necessità di ottenere liquidità. Il cileno si è presentato ai test con il Barcellona, ma resta in uscita e l'obiettivo primario per Conte.

Resta viva l'operazione di scambio con il Tottenham tra Skriniar e Ndombele, così come sta prendendo quota la pista che porta a Kanté del Chelsea. In questo secondo caso la contropartita da proporre ai Blues è Marcelo Brozovic, il cui rapporto con i tifosi nerazzurri non sembra più essere così buono come in passato dopo gli sviluppi degli ultimi mesi dentro e fuori dal campo.