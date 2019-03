Inter, stop per Lautaro: distrazione al retto femorale. E ora a Spalletti serve... Icardi

28/03/2019

La staffetta a questo punto pare servita sul piatto della necessità. Da Icardi a Lautaro un mese e mezzo fa e adesso... Adesso servirebbe il nuovo passaggio di testimone visto che il Toro resterà fuori almeno quindici giorni (le sue condizioni andranno rivalutate settimana prossima) e l'attacco dell'Inter senza il ritorno in tempi rapidissimi di Maurito ora come ora potrebbe contare solo su Keita.



Una situazione d'emergenza (l'utilizzo come prima punta del senegalese contro l'Eintracht Francoforte non ha certo dato riscontri positivi) che solo il reintegro a tempo pieno dell'ex capitano interista è in grado di tamponare. Altre soluzioni non ce ne sono e vista la delicatezza del momento (l'Inter si gioca l'accesso alla Champions) pare scontato che la strada sia ormai segnata: a questo punto si può dare per certa la convocazione di Icardi contro la Lazio e alquanto probabile il suo utilizzo.