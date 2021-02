Inter, Stellini: "Vittoria pesante, quello che succede fuori dal campo non ci distrae"

QUI INTER

Tre punti a Firenze e vetta della classifica per l'Inter dopo il 2-0 alla Fiorentina: "Pensiamo al nostro cammino e dopo una partita giocata pochi giorni fa non era semplice giocare in trasferta a Firenze, i punti sono pesanti per tutti ora - ha commentato Stellini, vice dello squalificato Conte -. Abbiamo creato molto palle gol e fatto una prova importante. I nostri attaccanti hanno lavorato molto bene, lavorando per i compagni che si inserivano".

Contro la Fiorentina l'Inter ha sofferto poco confermando solidità: "L'atteggiamento dei giocatori è lodevole, sono molto generosi in campo e a volte anche troppo. Siamo stati ordinati e precisi e posso solo fare i complimenti alla squadra perché non era facile". I nerazzurri sembrano sbilanciati sulla destra come pericolosità: "Siamo contenti anche di quanto fatto sulla fascia sinistra. Lavoriamo su tutti gli aspetti per creare azioni pericolose".

Perisic ha trovato il gol, poi è uscito per crampi: "Sta lavorando per giocare a tutta fascia e siamo contenti del suo apporto nelle due fasi. Deve fare questo e lo sta facendo molto bene". Barella invece ricorda Conte: "Gli auguro di fare come Antonio. Sta crescendo molto come tanti altri ragazzi che abbiamo. Può fare qualche gol in più con l'inserimento".

La situazione fuori dal campo resta complicata: "Noi siamo concentrati sul campo perché abbiamo ancora tante partite e difficoltà da superare. Pensiamo alla due competizioni in cui siamo impegnati".