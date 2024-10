Inter, buona anche la seconda: il turnover di Inzaghi funziona e dà entusiasmo

Compatto come lo è tutto il gruppo, perché ogni singolo giocatore si sente parte integrante del progetto, anche quando gioca meno degli altri. E guai a chiamarlo turnover, perché per Simone Inzaghi cambiare fa parte del processo di crescita della squadra, per far sentire tutti coinvolti e indispensabili in una stagione lunga e difficile. E quindi i cambi a centrocampo, con Zielinski che ha risposto presente, e in attacco, sono da leggere in quest'ottica, con gli interpreti che mutano, ma il risultato è sempre quello.