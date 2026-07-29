Nazionale, Zoff: "A cosa serve il dt? Fare peggio di così è difficile"

29 Lug 2026 - 11:59
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Intervistato da La Repubblica, Dino Zoff è stato stuzzicato sulle faccende della nazionale che hanno attirato l'attenzione negli ultimi giorni: "Prima di tutto, vorrei capire cosa taccia e a cosa serva il direttore tecnico così concepito - ha detto l'ex portiere -. Non lo dico mica per fare polemica, ma per avere delle risposte. Quando allenavo io la Nazionale, avevo uno come Gigi Riva a fare da dirigente e team manager. Il suo ruolo era molto chiaro, definito, efficace. Io sono convinto che Mancini e Ranieri siano in grado di riportarci ai Mondiali, perché fare peggio di così è davvero molto difficile".

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