Napoli: tre amichevoli nel ritiro di Castel di Sangro

29 Lug 2026 - 13:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ipp

© ipp

Il Napoli sarà nel ritiro estivo di Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto 2026. Durante questo periodo - fa sapere il club azzurro - la squadra di Max Allegri disputerà tre gare amichevoli: mercoledì 5 agosto alle ore 18:30 Napoli-Osasuna presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"; sabato 8 agosto alle ore 21:00 Napoli-Celta Vigo presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"; mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 Napoli-Aris Salonicco presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro".

Ultimi video

01:09
DICH MALAGO SU TERZA FIGURA STAFF 28/07 SRV

Malagò: "Ci sarà anche una figura alla Vialli o Riva, volete il nome?"

02:35
Da quali giocatori ripartirà l'Italia di Mancini?

Da quali giocatori ripartirà l'Italia di Mancini?

02:37
È Mancini-bis. Perché sì? Perché no?

È Mancini-bis. Perché sì? Perché no?

02:11
Nations League, cammino complicato: che succede se retrocediamo?

Nations League, cammino complicato: che succede se retrocediamo?

00:42
Italia, chi al fianco di Mancini e Ranieri?

Italia, chi al fianco di Mancini e Ranieri?

01:29
L'ultima di Infantino

L'ultima di Infantino

01:50
L'eroe che non ti aspetti

L'eroe che non ti aspetti

02:02
Il Milan è in Australia

Il Milan è in Australia

01:47
Le reazioni al Mancio-bis

Le reazioni al Mancio-bis

02:24
Da aggiustatore a Dt

Da aggiustatore a Dt

03:01
Mancio-bis, che storia!

Mancio-bis, che storia!

02:54
DICH FABREGAS SU MANCINI 28/07 SRV

Fabregas: "Mancini ct? È un vincente, bene per l'Italia. Mi chiamò per…"

00:59
DICH AMORIM SU VALORE MILAN 28/07 SRV

Amorim: "Tifavo Milan da bambino, ho parlato con Massaro e Baresi per capire il club"

00:56
DICH AMORIM SU LEAO E MODRIC 28/07 SRV

Amorim: "Leao? Parlerò con tutti i reduci dal Mondiale. Serve fare un passo in avanti per tutta la squadra"

01:16
DICH GABBIA DA AUSTRALA 28/7 DICH

Gabbia: "Non vedo l'ora del derby di Milano in Australia"

01:09
DICH MALAGO SU TERZA FIGURA STAFF 28/07 SRV

Malagò: "Ci sarà anche una figura alla Vialli o Riva, volete il nome?"

I più visti di Calcio

Dal Mondiale alla Juve?

Dal Mondiale alla Juve?

12 TG SRV CAOS CT: PIRLO OUT 27/7 SRV EDL OK

Caos Italia, salta Pirlo: chi sarà il prossimo ct azzurro?

DICH MALAGò INGRESSO figc DICH

Malagò: "Chi ha fatto brutta figura? Di sicuro il mondo di Abodi non dovrebbe parlare di brutte figure..."

13 commento brandi ok

"Chi ha sparato al pianista Pirlo?": il nostro direttore Alberto Brandi sul caso del ct azzurro

DICH ABODI CONTRO MALAGO GIGI PROIETTI 27/7 DICH

Abodi: "Malagò mi ricorda un po' Gigi Proietti"

Un guaio dopo l'altro

Un guaio dopo l'altro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:30
Gonçalo Ramos, scatta l'avventura al Milan: è in ritiro, possibile esordio nel derby
14:52
Neymar saluta la nazionale brasiliana: "Il mio tempo è finito, ho dato la vita"
13:27
Napoli: tre amichevoli nel ritiro di Castel di Sangro
12:28
Roma: John Galantic nominato nuovo CEO
11:59
Nazionale, Zoff: "A cosa serve il dt? Fare peggio di così è difficile"