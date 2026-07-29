Napoli: tre amichevoli nel ritiro di Castel di Sangro

Il Napoli sarà nel ritiro estivo di Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto 2026. Durante questo periodo - fa sapere il club azzurro - la squadra di Max Allegri disputerà tre gare amichevoli: mercoledì 5 agosto alle ore 18:30 Napoli-Osasuna presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"; sabato 8 agosto alle ore 21:00 Napoli-Celta Vigo presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"; mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 Napoli-Aris Salonicco presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro".