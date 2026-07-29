Roma: John Galantic nominato nuovo CEO

La Roma ha annunciato che John Galantic è stato nominato Chief Executive Officer del club giallorosso. "John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari - si legge nella nota del club - Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia".