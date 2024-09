Inter: squadra subito al lavoro per la Champions, personalizzato in campo per Buchanan

© ipp

Dopo la vittoria di Udine, l'Inter è tornata subito in campo per preparare la seconda uscita in Champions League. Martedì a San Siro infatti arriva la Stella Rossa. I giocatori che sono scesi in campo al Bluenergy Stadium hanno effettuato lavoro di scarico, tutto il resto del gruppo ha sostenuto una normale seduta di allenamento. Buchanan ha effettuato personalizzato sul campo: il suo ritorno in gruppo si avvicina e dovrebbe avvenire durante la sosta di ottobre, per poi tornare tra i convocati alla ripresa del campionato. Terapie per Barella, alle prese con una distrazione al retto femorale della coscia destra. Il suo rientro potrebbe avvenire in occasione della trasferta dell'Olimpico contro la Roma del 20 ottobre.