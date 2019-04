Inter, Spalletti: "Evidenzio l'abbraccio tra Perisic e Icardi"

14/04/2019

Una gara dominata per un'ora, poi un black-out di 15' che poteva costare carissimo. "Nei momenti in cui gli altri si scompongono c'è da essere cattivi e mettere il timbro sulla gara, invece noi diventiamo più leziosi e poi gli altri prendono vantaggio perché tu non ne approfitti. Ed è giusto che rientrano in partita. Loro sanno cosa fare, nel secondo tempo hanno anche cambiato qualcosa in mezzo al campo. C'era da fare qualcosa con più qualità, invece abbiamo perso dei palloni sui quali loro ci hanno creato dei grattacapi. Per certi versi siamo stati bravi a difenderci. Poi, con il loro pressing che saliva, potevamo approfittarne andandoli a stanare alle spalle".



Il rigore lo ha calciato Perisic e non Icardi. "Si sono messi d'accordo, si sono parlati e sistemati così.'Lo batti te perché tu mi sembri voglioso di segnare'. E l'altro, in questo caso qui, si rende disponibile. Si fa, non è che gli si dice sempre quello che devono fare ai calciatori. Il più intelligente è quello che dice cose intelligenti".



Sul futuro. "C'era da mantenere il distacco dopo le vittorie degli altri. Sono state fatte allusioni per tutta la settimana, io ho detto che i conti si fanno in fondo. Ma voi volete portare il discorso dove vi pare".



La grande prova di Nainggolan. "Ha fatto bene come corsa, forza fisica, presenza sulle palle buttate addosso che è difficile perda. Oggi ha fatto il Nainggolan che conosciamo, poi ha fatto un gran gol e questo dà valore in più".



Nota stonata l'infortunio a Borja Valero. "Ha sentito tirare il muscolo, penso che debba stare un po' fermo".