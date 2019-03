22/03/2019

Ennesima puntata social della vicenda Mauro Icardi-Inter. Dopo il faccia a faccia con il presidente nerazzurro Steven Zhang, nella giornata di giovedì l'attaccante argentino è tornato a lavorare con il resto del gruppo 36 giorni dopo quel 13 febbraio, quando il club annunciò che la fascia di capitano passava dal suo braccio a quello di Handanovic. Un ritorno in squadra che ha fatto parlare tutti i media e i tifosi ma non Maurito, che come sempre si è affidato ai social network e ha postato sul proprio account Instagram una doppia foto in bianco e nero con la maglia nerazzurra (e la fascia visibile ma non in primo piano) e alcuni raggi di luce. Successivamente un bel sorriso. Sono il segnale di una possibile schiarita? Difficile dirlo, ma nulla sembra lasciato al caso nella comunicazione social della coppia Mauro-Wanda.