Inter sola in vetta dopo 21 mesi, Conte ha vinto le ultime 10 partite in Serie A:

I NUMERI

Non dite ad Antonio Conte che è un allenatore da campionato, perché non la prende bene, soprattutto se il tema viene fuori alla vigilia dell'esordio in Champions League della sua Inter. Vero, in Europa non ha ancora vinto niente, mentre alla Juve ha centrato l'en plein con tre scudetti su tre, al Chelsea ha fatto centro alla prima occasione e ora, sulla panchina nerazzurra, è già solo al comando. Inter-Udinese vista a 360°

Sono passati esattamente 21 mesi dall'ultima volta che l'Inter si era ritrovata lassù, senza compagnia: il 16 dicembre 2017, perdendo in casa con l'Udinese, Luciano Spalletti perse a sorpresa il primato conquistato un paio di settimane prima e da lì cominciò una crisi che allontanò definitivamente i nerazzurri dai sogni di gloria, con la Champions conquistata solo all'ultimo minuto dell'ultima giornata nello "spareggio" contro la Lazio.

Ora è opinione comune che l'Inter possa davvero lottare per lo scudetto, proprio perché ha Conte in panchina: del resto il tecnico sta proseguendo la striscia vincente interrotta nel 2014, anno della sua ultima stagione in Serie A. Allora la Juve vinse le ultime sette battendo il record di punti e toccando quota 102 e l'allenatore si beccò qualche critica per non aver fatto riposare i big, con il titolo già in tasca e persino già aritmetico, in vista delle semifinali di Europa League. In ogni caso, con i tre successi ottenuti sulla panchina dell'Inter, il tecnico ha portato a 10 la sua serie positiva. Per la lode bisogna aspettare il derby, ma prima c'è la Champions da onorare.