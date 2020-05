Inter, slitta la ripresa ad Appiano: poi sedute da massimo cinque giocatori a distanza

COME CAMBIA

La Pinetina di Appiano Gentile dovrà aspettare per riaprire i battenti. La ripresa degli allenamenti dell'Inter, inizialmente prevista per il 5 maggio, è slittata e dunque Antonio Conte non potrà riprendere il lavoro sul campo con la sua squadra. Le linee guida per la ripresa degli allenamenti prevedono esami clinici o tamponi validati a tutti i giocatori per essere accettati, impossibile essere pronti. Al termine dell'iter sanitario l'Inter potrà tornare in campo, ma sempre a distanza e con sessioni individuali.

L'ingresso al Centro Suning di Appiano Gentile sarà ammesso solo con la mascherina e i giocatori andranno direttamente nelle loro stanze per cambiarsi. e per farsi la doccia dopo la seduta.

In campo la distanza tra i giocatori dovrà sempre essere mantenuta e le sessioni saranno effettuato con massimo cinque giocatori per volta. Con loro ci saranno un medico, un preparatore atletic e un fisioterapista in caso di problemi muscolari. Niente lavoro con la palla.

Le sedute restano facoltative, come ha ribadito il club, ma i giocatori si rimetteranno in moto in attesa del via libera futuro. Tutti tranne Sanchez: l'attaccante cileno resterà in quarantena visto il rientro dal Cile avvenuto solo il 22 aprile.