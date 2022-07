Inter, Skriniar vicino al rientro: sabato il debutto col Lione

INTER

Lo slovacco, senza un'offerta irrinunciabile, è destinato a rimanere con un ricco rinnovo

© Getty Images Al centro delle voci di mercato da inizio estate e oggetto del desiderio del PSG, Milan Skriniar è pronto a riprendersi l'Inter. Il difensore slovacco ha infatti smaltito l'infortunio muscolare rimediato a giugno in nazionale e sabato prossimo col Lione a Cesena potrebbe fare il suo debutto stagionale. Pochi minuti, probabilmente, per mettere un po' di benzina in vista dell'ultimo test prima del via del campionato col Villarreal del 6 agosto.

Dopo le tantissime voci sul suo conto, gli attestati di stima dei compagni (ultimo in ordine cronologico Bastoni) e il veto alla cessione di Inzaghi in seguito al mancato arrivo di Bremer, Skriniar è ormai pronto a tornare in campo.