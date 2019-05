Inter, senti Godin: "Voglio cercare di essere un buon leader e un esempio"

16/05/2019

In una lunga intervista al Club del Deportista, Diego Godin ha parlato del suo futuro , pur senza mai menzionare l'Inter ("Non dico in quale squadra per rispetto dei tifosi dell'Atletico") pronto ad accoglierlo a braccia aperte. "Voglio continuare a competere e andare in un nuovo gruppo dove poter portare esperienza e dare il massimo. Voglio cercare di essere un buon leader e un esempio e farmi rispettare per come sono".

Il 33enne difensore di Rosario ha parlato delle sue nove stagioni con l'Atletico. "In Spagna mi sono sempre sentito a casa. Dentro e fuori dal campo la gente con cui ho fatto amicizia mi ha dato stabilità e serenità nella vita personale, un aspetto che mi ha reso felice. Il calcio è come la vita, uno stato d’animo. Se sei felice e ti realizzi, è difficile che ti vada male. A me è successo questo".



Sul tributo riservato nei suoi confronti dal Wanda Metropolitano nell'1-1 contro il Siviglia. "È stato gratificante – l'ammissione del difensore - ricevere un riconoscimento tanto grande da parte di compagni, rivali e tifosi. Tutto ha una fine e questa è la fine per me all’Atletico, ma i miei sentimenti resteranno sempre qui".



Parole al miele per il Cholo Simeone. "Nessuno immagina un Atletico Madrid senza di lui. Oggi questo club è tra i primi 4-5 d’Europa. La gente vede l’eliminazione contro la Juve come un disastro, ci siamo abituati a vincere e competere contro Real Madrid, Barcellona o Bayern. Ora l’Atletico è una squadra in cui ogni giocatore vuole venire a giocare".