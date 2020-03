Inter-Sassuolo si gioca... su PES

Dalla realtà al virtuale. Ormai c'è poca differenza e l'Inter scende in campo contro il Sassuolo... su PES. I nerazzurri, che questo weekend avrebbero dovuto ospitare i neroverdi a San Siro, hanno deciso di giocare lo stesso online e replicare il match rinviato per l'emergenza coronavirus. A giocare con il joypad il Pro Player Luigi Luigi “kirito_yuuki_00” Loffredo di Inter | QLASH, ma in campo ci saranno Lukaku e Martinez.