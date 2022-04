Inter, Sanchez e il gol alla Juve in Supercoppa: "Come in un film"

INTER

L'attaccante cileno dei nerazzurri suona la carica alla vigilia della sfida alla Roma: "Siamo sulla strada giusta"

"Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così". Alexis Sanchez suona la carica alla vigilia della sfida contro la Roma e di una settimana che potrebbe riportare l'Inter in testa alla classifica: "Dobbiamo rimanere concentrati per giocare al massimo tutte le partite che rimangono - ha detto il cileno ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Roma - abbiamo giocatori di talento ed esperienza e abbiamo bisogno di tutti".

Alla Pinetina l'obiettivo 'Tripletino' è sempre più concreto e Sanchez, match winner della finale di Supercoppa, mette già nel mirino la finale di Coppa Italia ancora contro la Juve il prossimo 11 maggio: "È stato come un film - ha detto parlando del suo gol - quando ho segnato non pensavo che la parita fosse finita, poi ho guardato la panchina e i miei compagni che venivano verso di me a dirmi che avevamo vinto ed è stato incredibile".

"Abbiamo vinto lo scudetto la scorsa stagione e quest’anno la Supercoppa. Aver segnato quel goal contro la Juventus è stato bellissimo, erano tutti contenti, i miei compagni e i tifosi", ha aggiunto prima di incoronare il suo idolo di sempre: "Se penso ai campioni nerazzurri mi viene in mente Ronaldo il Fenomeno, il migliore di tutti i tempi, ha sempre avuto intelligenza e velocità, è un giocatore che ha incantato in campo come nessuno".

