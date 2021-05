Inter-Sampdoria, la Curva Nord: "Solo accoglienza della squadra verso San Siro"

LA CURVA NORD

Il messaggio a tutti i tifosi: "Ordine e disciplina, entusiasmo e mascherine: niente problemi in vista della vera festa del 23 maggio"

Dopo la festa scudetto di domenica con relative polemiche, grande attenzione del mondo del calcio (e della politica) su Inter-Sampdoria, prima occasione in cui la squadra nerazzurra giocherà a Milano da campione d'Italia. La Curva Nord ha spiegato le modalità con cui accoglierà la squadra: niente festa ma un lungo abbraccio del pullman sociale quando si dirigerà a San Siro per la partita. "Distanziamento e mascherina, entusiasmo, disciplina e ordine: non creiamo problemi verso la vera festa del 23 maggio in occasione dell'ultima giornata di campionato" si legge nella nota su Facebook. Scudetto Inter: in Piazza Duomo esplode la festa nerazzurra





























































"Per la partita contro la Sampdoria vogliamo celebrare la squadra accompagnandola fino all'ingresso dentro lo stadio. Un muro di colore e passione da lasciare senza fiato. L'appello è rivolto a tutti gli interisti, senza alcuna preclusione e chi non dovesse trovar posto sotto la Nord è invitato a disporsi lungo via Caprilli da dove passerà comunque la squadra. Dopo il passaggio dei pullman ci disperderemo per andare a seguire la partita ognuno dove meglio crede. Andremo a vivere un rituale sacro che rimarrà impresso nella memoria in maniera indelebile. Cerchiamo di esserne all'altezza. Tutti", conclude la Curva Nord.

COSTA (SOTTOSEGRETARIO MINISTERO SALUTE): "PRUDENZA"

"Festa a San Siro per lo scudetto dell'Inter? Servono prudenza e responsabilità, il punto è rispettare le regole e il distanziamento, anche nei centri delle città nel fine settimane ci sono tante persone per strada". Lo dice a Un Giorno da Pecora il sottosegretario al ministero della Salute, Andrea Costa.