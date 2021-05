Scudetto Inter, il messaggio ai tifosi: "Festeggiate in modo responsabile"

"Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!" questo il messaggio che l'Inter ha rivolto ai propri tifosi sui social: lo scudetto ha scatenato la gioia dei supporter nerazzurri ma non bisogna dimenticarsi delle regole Covid in tempo di pandemia.