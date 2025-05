Bastoni: "Se ripenso alla finale Champions 2023 mi viene una tristezza che fa male"

"Il calcio ti dà la possibilità di riscattarti" dice Alessandro Bastoni, e 721 giorni dopo la finale di Champions League persa nel 2023 contro il Manchester City, l'Inter avrà la chance di poter alzare quella coppa svanita per poco: appuntamento il 31 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il difensore nerazzurro, al podcast The BSMT (precedente al 4-3 col Barcellona, quindi non ci sono riferimenti a martedì sera), è tra i più motivati, basta sentire come ricorda quel match deciso da Rodri: "Preferivo perdere 10-0 che come l'abbiamo persa perché abbiamo avuto la percezione di potercela fare. Non ho mai rivisto gli highlights, mi innervosisco troppo e mi viene una tristezza che fa male".