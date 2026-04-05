Furia Atletico Madrid contro gli arbitri: "Quando ascoltiamo l'audio del Var proviamo solo vergogna"

L'Atletico Madrid è furente con gli arbitri dopo il ko con il Barcellona per 2-1 (qui i gol della sfida). I Colchoneros recriminano specialmente per il rosso dato in campo a Gerard Martin e poi tolto al Var, episodio che avrebbe riportato la parità numerica dopo l'espulsione nel primo tempo di Nico Gonzalez. "Quando vediamo le immagini e ascoltiamo l'audio diffuso dalla Federazione, non possiamo fare altro che provare vergogna - ha tuonato Miguel Angel Gil, ad dell'Atletico Madrid. È inaccettabile che ci lascino sentire i loro commenti, completamente contrari al corretto funzionamento del Var, e che non succeda nulla. Gli arbitri hanno lo stesso diritto di sbagliare dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, ma gli errori in partita sono solo questo: errori. È tutt'altra cosa quando un arbitro in cabina Var influenza l'arbitro principale nel momento in cui sta giudicando un'azione".