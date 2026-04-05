Inter, Thuram: "Lauti mi è mancato, è il nostro capitano e dà l'esempio a tutti"

Grande protagonista insieme a Lautaro Martinez, cui ha fornito due assist, Marcus Thuram è tornato ai suoi livelli nel momento più importante e delicato della stagione: "Mi è mancato Lautaro ma anche Pio e Bonny sono importantissimi. Ma è vero che ho un legame particolare con Lauti e anche la squadra ce l'ha. Ci dà l'esempio sempre, è il nostro capitano, ha segnato dopo un minuto e sono contentissimo".