Inter, affaticamenti per Brozovic e De Vrij: in dubbio per la sfida col Torino

GLI INFORTUNI

L'olandese è rimasto negli spogliatoi alla fine del primo tempo di Liverpool, il croato è uscito zoppicando al 75'

Il successo di Anfield, inutile ai fini della qualificazione ai quarti di Champions, rischia di lasciare qualche strascico in casa Inter. Simone Inzaghi dovrà infatti fare i conti con gli infortuni di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, entrambi vittime di un affaticamento al polpaccio, rispettivamente sinistro e destro. L'olandese è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo, mentre il croato, dopo essersi accasciato attorno al 70', ha provato a tenere duro qualche minuto e poi ha lasciato il posto a Gagliardini a un quarto d'ora dalla fine, sedendosi in panchina col ghiaccio. ansa

Entrambi andranno valutati in vista della sfida di domenica contro il Torino: la presenza del difensore, al momento, sembra quella più a rischio, mentre il regista potrebbe avere una speranza. In entrambi i casi saranno gli esami in programma mercoledì a sciogliere ogni dubbio.