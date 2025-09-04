Inter, preparazione fisica mirata, lavoro mentale e variazioni tattiche: la rivoluzione soft di Chivu

E quel qualcosa è molto più impattante sul piano fisico e mentale che su quello dell'organizzazione di gioco. Il tecnico rumeno con Stefano Rapetti, il nuovo preparatore che aveva lavorato all’Inter di Mourinho, hanno aumentato il livello di intensità degli allenamenti, puntando su sedute più lunghe e su sessioni costanti in palestra prima di lavorare sul campo, per incentivare la prevenzione e ridurre gli infortuni. C'è insomma la volontà di evitare i cali che hanno caratterizzato la scorsa stagione.