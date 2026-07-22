Pio Esposito: "Io come il Principe? Lasciamo stare Milito! Bastoni è uno dei leader, un esempio"

Tu fai parte dell'ossatura italiana di questo gruppo, in questo ritiro vi abbiamo visto molto uniti tutti, molta sintonia con Dimarco, con Barella e anche con Bastoni che ha vissuto un periodo difficile da parte sua. Lo avete protetto, gli abbiamo visto mantenere un basso profilo, voi gli siete stati molto vicini. Quanto è importante per il vostro gruppo? Sicuramente è uno dei leader di questa squadra, quindi è una figura importantissima per il nostro gruppo. È un esempio anche per me che sono arrivato l'anno scorso. Tutta l'ossatura italiana che hai nominato è una parte che traina il gruppo, un insieme di leader che fanno la differenza e si è visto in questi anni per l'Inter.