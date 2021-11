Inter, piccolo affaticamento per Dzeko

Sospiro di sollievo in casa Inter. Edin Dzeko si è sottoposto, nel ritiro della Bosnia, a una risonanza magnetica che ha confermato solamente un affaticamento muscolare che dovrebbe essere riassorbito in una manciata di giorni. L'attaccante nerazzurro resterà in ritiro con la sua nazionale e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. In linea solo di massimo non è da escludere nemmeno il suo impiego contro Finlandia e Ucraina anche se difficilmente potrà essere pronto per il doppio confronto di qualificazione Mondiale. Non preoccupano nemmeno Barella e Bastoni, gli altri due giocatori usciti malconci dal derby: entrambi dovrebbero essere regolarmente a disposizione alla ripresa del campionato per la sfida importantissima contro il Napoli.