Amichevoli: l'Inter travolge 10-0 la Pergolettese, esordio per i nuovi acquisti

AMICHEVOLI

Decidono Lautaro (poker), Correa, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, Esposito e Mkhitaryan. Thuram in campo dal primo minuto, nella ripresa entrano Cuadrado e Frattesi

© ipp Finisce in goleada la seconda amichevole stagionale dell'Inter: ad Appiano, i nerazzurri travolgono 10-0 la Pergolettese. Decidono il poker di Lautaro (63' e 87' e due rigori al 76' e al 92') e i gol di Correa (19'), Bastoni (22'), Calhanoglu (30'), Dumfries (46'), Esposito (75') e Mkhitaryan (85'). Inzaghi lancia Thuram e Bisseck titolari, mentre nel secondo tempo entrano gli altri nuovi acquisti Frattesi e Cuadrado.

Seconda amichevole ad Appiano per l'Inter e seconda vittoria, ma decisamente più larga: dopo il 3-0 al Lugano, i nerazzurri travolgono 10-0 la Pergolettese facendo esordire i nuovi acquisti Thuram, Cuadrado e Frattesi. Il francese figlio d'arte parte titolare insieme a Correa, che sblocca la sfida di testa al 19'. Tre minuti dopo, e di nuovo da calcio d'angolo, arriva il raddoppio di Bastoni. Allo scoccare della mezz'ora di gioco, invece, Calhanoglu sorprende Soncin dalla distanza, mentre nel recupero del primo tempo è Dumfries, ancora di testa, a siglare il poker con cui si chiudono i primi 45 minuti.

Nella ripresa, Inzaghi cambia tutta la formazione inserendo, tra i big, Lautaro, Mkhitaryan, Dimarco e Acerbi. Ma, soprattutto, si vedono per la prima volta in maglia nerazzurra Cuadrado (con un provvisorio numero 17) e Frattesi. A sbloccare la ripresa è proprio il Toro dopo una serie di rimpalli in area piccola, mentre il sesto timbro è dell'ex Bari. C'è tempo, per l'attaccante argentino, anche per realizzare altre tre reti, di cui due su calcio di rigore: poker in totale, quindi, per Martinez. Nel mezzo, il sigillo di Mkhitaryan. Tra il penultimo e l'ultimo gol, l'unica vera occasione per la Pergolettese: un pallonetto da centrocampo di deviato sul palo da Di Gennaro. L'Inter è pronta per Tokyo: il prossimo appuntamento in amichevole sarà giovedì prossimo contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e, soprattutto, del grande ex Marcelo Brozovic.



IL TABELLINO

INTER-PERGOLETTESE 10-0

Inter (3-5-2): Stankovic F. (1' st Radu - 23' st Di Gennaro); Bisseck (1' st Darmian), De Vrij (1' st Acerbi), Bastoni (1' st Stabile - 32' st Stankovic A.); Dumfries (1' st Cuadrado - 32' st Lazaro), Barella (1' st Asllani), Sensi (36' Fabbian - 1' st Mkhitaryan), Calhanoglu (1' st Frattesi), Gosens (1' st Dimarco); Correa (1' st Esposito), Thuram (1' st Lautaro).

A disp.: -. All.: Inzaghi

Pergolettese (3-5-2): Soncin (15' st Cattaneo - 29' st Doldi); Tonoli (23' st Lambrughi), Arini (23' st Schiavini), Capoferri (23' st Sangiovanni); Bariti (23' st Schirru), Mazzarani (1' st Figoli - Di Piedi), Andreoli (23' st Tacchinardi), Aucelli (23' st Sartori), Bozzuto (1' st Bignami); Caccavo (1' st Caia), Guiu Vilanova (23' st Vitalucci).

A disp.: Raimondi. All.: Abbate

Marcatori: 19' Correa (I), 23' Bastoni (I), 31' Calhanoglu (I), 46' Dumfries (I), 19' st (Lautaro), 30' st Esposito (I), 32' st rig. Lautaro (I), 40' st Mkhitaryan (I), 42' st Lautaro (I), 47' st rgi. Lautaro (I)

Arbitro: De Angeli



