Inter: per Lautaro allarme rientrato, l'affaticamento è già alle spalle

L'INFORTUNIO

Il Toro ha saltato la sfida contro il Paraguay, ma rimane a disposizione di Scaloni

In casa Inter era scattato l'allarme Lautaro Martinez, che ha saltato la sfida della sua Argentina contro il Paraguay, giocata stanotte e valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 per un problema muscolare. Dal ritiro dell'Albiceleste arrivano buone notizie sull'attaccante: niente di serio, solo un infortunio dovuto al sovraccarico per le tante partite giocate. Per questo motivo non lascerà l'Argentina, in vista delle sfide con Uruguay e Perù e già oggi dovrebbe tornare in gruppo. Getty Images

E in casa Inter, con tanti impegni ravvicinati, non si vuole correre alcun rischio. In queste ore c'è stato un contatto tra lo staff medico della Nazionale albiceleste e quello dell'Inter in cui è emerso che il Toro non ha preso parte alla partita contro il Paraguay in via precauzionale per un leggero sovraccarico muscolare. L'Argentina sarà impegnata domenica notte contro l'Uruguay e giovedì notte contro il Perù e per tutti i sudamericani alle prese con le qualificazioni ai Mondiali 2022 (oltre al Toro, ci sono Correa, Vidal, Sanchez e Vecino) sarà una corsa contro il tempo per poter essere a disposizione per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio sabato 16 ottobre alle 18. La cosa certa è che se Lautaro non sarà al meglio verrà di certo risparmiato per non correre rischi inutili e magari incappare in qualcosa di più grave.