Inter, Pavard e l'esultanza contro il Bayern: "Nessuna mancanza di rispetto, solo gioia"

Ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Inter mercoledì sera in Champions League contro la squadra con cui nella stagione 2019/20 ha fatto il Triplete. E Benjamin Pavard, dopo aver infilato di testa la porta del Bayern Monaco, non ha pensato un attimo al suo passato ma soltanto a festeggiare una rete pesantissima per i nerazzurri in ottica qualificazione. "Segnare il mio primo gol a San Siro è stata una sensazione fantastica. Orgoglioso di questa squadra", ha scritto poi su Instagram. A due giorni di distanza, il difensore francese manda un messaggio ai suoi ex tifosi sui social, 'giustificandosi' per la sua felicità: "Il Bayern Monaco mi ha permesso di diventare il giocatore che sono oggi. Questo club è stato la mia casa per tanti anni. Non dimenticherò mai che onore è stato indossare, per ultimo, la maglia numero 5 e portare avanti l’eredità di una leggenda. La mia esultanza era semplicemente la gioia di un bambino che sta giocando un quarto di finale di Champions League. Non si è mai trattato di mancare di rispetto ai tifosi del Bayern. Con tanto affetto, Pavard".