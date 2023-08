Inter, Inzaghi: "Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, anche se ci manca qualcosa"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo l'esordio vincente contro il Monza: "La società sa cosa manca per completare la rosa"

Inter-Monza: le foto del match di San Siro













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ha iniziato il campionato battendo 2-0 in casa il Monza in una partita controllata senza troppi problemi: "Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore, sono soddisfatto perché ho visto entusiasmo - ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -. Un esordio fatto molto bene in cui ho avuto risposte importante". Buona la prima di Thuram: "Ha fatto quello che gli chiedevo facendo un'ottima gara alternando profondità e aiuto alla squadra".

L'Inter è ripartita con il modo di giocare dell'ultima parte della stagione scorsa, con aggressività e tecnica: "Abbiamo cambiato tantissimo per scelta societaria e non solo, ma questa squadra ha automatismi. Siamo ripartiti da due stagioni fatte molto bene anche se quest'anno vogliamo fare ancora meglio. Ci manca qualcosa per cambiare la rosa, dobbiamo puntellare la squadra per fare felici ai nostri tifosi" ha continuato Inzaghi a Sky.

Tra i rinforzi richiesti almeno un difensore di destra e un centrocampista: "Non mi piace fare nomi - ha ribadito il tecnico -. In quei ruoli siamo scoperti e il mercato è sempre in evoluzione, quindi bisogna stare attenti. Io voglio una rosa da 20 giocatori, due per ruolo, e tre portieri perché voglio la competizioni in rosa. Abbiamo perso 5 giocatori tra i migliori nel proprio ruolo in Italia, sappiamo che è in atto un cambiamento ma abbiamo l'entusiasmo come piace a me".

Il ritorno di Arnautovic, da subentrato, ha portato a un assist e a diverse occasioni: "Speriamo di avere i problemi dell'anno scorso, di dover scegliere tra tanti giocatori forti. Semmai un problema sarebbe avere gli infortuni, ma ho ragazzi intelligenti che sanno che per ogni ruolo ci sono alternative importanti. In panchina ho sempre qualità per tenere alto il livello".