Inter, parla Stellini: "Eriksen decisivo". E Pintus esalta Lukaku

VERSO INTER-SAMP

Niente conferenza per Conte prima della Samp, parola al suo staff al completo

Lo Scudetto è ormai in tasca, anche ad Appiano Gentile è partita la festa ma per l'Inter di Antonio Conte ci sono ancora quattro gare di campionato da onorare. La prima invitata ai festeggiamenti tricolori è la Sampdoria di Ranieri, squadra altrettanto tranquilla con il proprio obiettivo ampiamente raggiunto in classifica. Il tecnico nerazzurro non si è presentato nella conferenza stampa della vigilia lasciando spazio al proprio staff al completo.

Il primo a prendere parola è stato il vice di Conte, Stellini che ha evidenziato il ruolo chiave di Christian Eriksen nella conquista del tricolore: "Il percorso di Eriksen è quello di tanti atleti di talento che arrivano da campionati differenti da quello italiano, hanno bisogno di capire le differenze e imparare alcuni aspetti del gioco in Italia. Necessitava in modo naturale di tempo, ma non abbiamo mai avuto dubbi su di lui e lo abbiamo sempre supportato. Il mister con i suoi consigli, noi dello staff con le riunioni, sapendo che sarebbe arrivato il suo momento. Ha dato un contributo importante e decisivo, ora non si deve fermare", ha aggiunto.

Il preparatore atletico nerazzurro, Antonio Pintus ha invece posto l'attenzione su Romelu Lukaku: "La caratteristica peculiare di Lukaku è la fisicita', più di 100 kg di muscoli e ha una potenza impressionante. E' assimilabile a un giocatore di football americano, quando parte è difficile fermarlo. E' migliorata la sua resistenza allo sforzo, sta diventando un atleta completo", ha aggiunto. "Ma bisogna dire che anche tutti gli altri sono migliorati molto", ha concluso.