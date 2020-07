Inter: papà Messi compra casa a Milano, i tifosi sognano

L'INDISCREZIONE

Jorge Messi, padre della stella del Barcellona Leo, è atteso ad agosto a Milano dopo che avrà ottenuto la residenza nel quartiere di Porta Nuova, non lontano da dove sorge la nuova sede dell'Inter. Un'indiscrezione lanciata dal giornalista Rai Filippo Grassia e che fa sognare i tifosi nerazzurri. Una mossa, in realtà, probabilmente dovuta alle agevolazioni previste dal fisco italiano. Intanto sia Inter che Barcellona smentiscono categoricamente qualunque tipo di trattativa.

Non è un bel periodo per la Pulce al Barcellona. Persa la Liga a vantaggio del Real Madrid, resta solo la Champions per salvare una stagione che altrimenti andrebbe in archivio come fallimentare. I rapporti con il presidente Bartomeu sono ai minimi storici, la scintilla con Quique Setien non è mai scoccata e il campionissimo argentino ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Sognare, soprattutto per i tifosi, non costa niente, ma appare davvero complicato che dietro alla decisione del genitore che gestisce carriera e affari del figlio ci sia un incredibile affare di mercato. Messi, infatti, guadagna 50 milioni di euro all'anno, una cifra che il club nerazzurro non può permettersi di sborsare.