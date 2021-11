Inter: nuovo infortunio per Sanchez in Nazionale, Lautaro non preoccupa

INTER

Problema alla coscia destra per il cileno, il Toro sostituito nell'intervallo ma le sue condizioni non preoccupano

Un'altra tegola per l'Inter dalle Nazionali, un altro infortunio per Alexis Sanchez con il suo Cile. L'attaccante nerazzurro è stato costretto a uscire dopo mezz'ora nel match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro l'Ecuador per un problema muscolare alla coscia destra. Dalle prime notizie dal Sudamerica si tratterebbe di una semplice contrattura, ma solo gli accertamenti al suo ritorno a Milano daranno risposte precise sull'entità del problema e sui tempi di recupero. Contro il Napoli Simone Inzaghi deve fare già a meno di De Vrij, alle prese con un risentimento agli adduttori. Hanno recuperaro Bastoni e Dzeko dopo i guai in Nazionale.

Da monitorare anche Lautaro Martinez, sostituito al termine del primo tempo della gara di qualificazione ai Mondiali tra Argentina e Brasile dopo aver subito diversi falli dagli avversari (al suo posto in campo l'altro interista Correa). Ma il Toro non desterebbe preoccupazioni: lo staff medico nerazzurro si è già messo in contatto con quello dell'Albiceleste ricevendo rassicurazioni sulle sue condizioni. Lo stesso attaccante nelle storie di Instagram ha postato un video mentre festeggia sorridente negli spogliatoi con i compagni la conquista della qualificazione ai Mondiali.