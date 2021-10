Inter, notte brava di Vidal a pochi giorni dal debutto in campionato col Genoa

INTER

Il cileno immortalato in condizioni poco lucide in un filmato risalente ad agosto, la società fa sapere di aver già affrontato la questione

Arturo Vidal finisce nell'occhio del ciclone social. Nelle ultime ore ha infatti cominciato a circolare un video, risalente ad agosto, che immortala il centrocampista in condizioni molto poco lucide al termine di una serata. Vidal, visibilmente barcollante, prima sale in sella a una moto parcheggiata mimando il gesto di guidarla, poi scatta qualche foto con alcuni fan, infine sale a bordo di una Ferrari cabrio, lato passeggero, non prima di essersi cimentato in un'improbabile capriola sul retro della vettura.

Il filmato risalirebbe a pochi giorni prima di Inter-Genoa, gara di debutto in campionato dei nerazzurri (in cui per altro Vidal andò a segno). La società fa sapere di aver già affrontato la questione col giocatore.